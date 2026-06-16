Agredió a su hermana, pero terminó preso.

Los efectivos de la División Patrulla Preventiva acudieron a un domicilio ubicado por la calle Bosch al 800 donde habría un desorden familiar. Allí se entrevistaron con una joven que informó que fue atacada por su hermano.

Inmediatamente los efectivos procedieron a la detención del joven de 19 años que tenía en su poder un cuchillo utilizado para la agresión. La víctima se dirigió a la Comisaría local para radicar la denuncia por lo ocurrido y el demorado conducido a la división Medicina Legal.

Luego de verificar los datos personales del muchacho descubrieron que tenía pedido de captura por la causa Supuesto Encubrimiento. Fue notificado de las actuaciones legales pertinentes y puesto a disposición de la justicia alojado en la Comisaría Quinta por razones de jurisdicción.