Sáenz Peña: Vecinos reclaman mejoras urgentes en el Hospital 4 de Junio

Una encuesta realizada por este medio a personas en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña puso en evidencia el malestar de la comunidad respecto al funcionamiento del Hospital 4 de Junio.

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los consultados coincidió en una serie de falencias que consideran prioritarias y que impactan directamente en la calidad del servicio de salud.

Entre los principales reclamos se destacan:

Mejor atención al paciente, con mayor empatía y rapidez en las consultas.

Más profesionales de la salud, para cubrir la alta demanda diaria.

Mayor provisión de insumos y medicamentos en la farmacia del hospital.

Refuerzo en la limpieza e higiene de las instalaciones.

Capacitación y profesionalismo, como eje clave para mejorar la atención.

Los vecinos señalaron que el hospital es un punto fundamental para toda la región, por lo que consideran urgente que se implementen medidas que garanticen un servicio más eficiente y digno.

Desde la comunidad, el mensaje es claro: mejorar el sistema de salud no solo es una necesidad, sino una prioridad que requiere respuestas concretas.