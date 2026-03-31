Basail : Efectivos rurales demoraron a un hombre y secuestraron un yacaré

En el marco de un operativo de prevención, efectivos de la División Rural de la localidad de Basail interceptaron a un hombre que transportaba un animal silvestre cazado de manera ilegal, junto a un arma de fuego y diversos elementos utilizados para la actividad.

El procedimiento tuvo lugar el lunes por la noche alrededor de las 23.15 en la zona rural del paraje La Aurora. Allí, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta conducida por un hombre de 38 años, domiciliado en la zona rural de Basail.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados constataron que en la caja del rodado se trasladaba un ejemplar sin vida de yacaré overo. Asimismo, dentro del habitáculo encontraron una escopeta calibre 16, cartuchos, cuchillos, un machete, linternas y otros elementos presumiblemente utilizados para la caza.

Al ser consultado, el conductor manifestó no contar con la habilitación ni los permisos correspondientes, por lo que se procedió al decomiso del animal y al secuestro del arma de fuego, municiones y herramientas.

El hecho fue encuadrado como “Supuesta Infracción a la Ley de Caza N° 1429-R”, con intervención de la Dirección de Fauna de la provincia.

El operativo, se enmarca en los controles preventivos que se realizan en zonas rurales para proteger la fauna silvestre y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.