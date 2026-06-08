Sáenz Peña será sede de las Terceras Jornadas de Derecho Municipal y Políticas Públicas

Los días 12 y 13 de junio, en el Hotel Gualok, la ciudad recibirá a destacados especialistas, funcionarios, magistrados y profesionales de la Tercera Jornada Provincial de Derecho Municipal y Políticas Públicas, un espacio de capacitación, debate e intercambio sobre los principales desafíos de la gestión pública.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Gobierno del Chaco, la Municipalidad de Sáenz Peña y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y contará con un amplio programa de conferencias, exposiciones y talleres teórico-prácticos, orientados a fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales.

La apertura oficial tendrá lugar el viernes 12 de junio, a las 9 horas, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Durante la jornada, se abordarán temas de gran relevancia para la administración pública, entre ellos, la situación hídrica y el plan de contingencia provincial, empleo público municipal, transparencia y gestión presupuestaria, organización territorial y catastral, jurisprudencia municipal y modernización de la gestión local.

Entre los expositores se destacan Luis Rey Vázquez (Corrientes), Miriam Ivanega (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Valeria Schneider, Néstor Enrique Varela y representantes de ECOM Chaco S.A, quienes compartirán experiencias y herramientas vinculadas al fortalecimiento institucional de los municipios.

Por la tarde continuarán las actividades con disertaciones sobre acción de lesividad en actos municipales, garantías de los jueces municipales, actualidad del derecho municipal, potestades tributarias y urbanismo, culminando con una mesa redonda de cierre integrada por reconocidos especialistas.

El sábado 13 de junio se desarrollarán talleres teórico-prácticos en dos salones simultáneos.

En el Salón 1 se trabajará sobre Derecho Disciplinario y Sumario Administrativo, Tránsito Local y prevención del lavado de activos, incluyendo el uso de cheques como forma de pago.

Por su parte, en el Salón 2 se abordarán temas vinculados a la técnica legislativa para la elaboración de ordenanzas y al presupuesto municipal, con la participación de profesionales y representantes del Tribunal de Cuentas.

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La Jornada se consolida como uno de los principales encuentros provinciales dedicados al estudio del derecho municipal y las políticas públicas, promoviendo el intercambio de conocimientos entre funcionarios, profesionales, académicos y estudiantes.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar herramientas que contribuyan a mejorar la calidad institucional, fortalecer la gestión local y favorecer la construcción de políticas públicas más eficientes y transparentes para beneficio de toda la comunidad.