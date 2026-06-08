Habilitan las fechas vacaciones de invierno para los empleados públicos

Este lunes, desde el Gobierno provincial se dio a conocer el periodo en el que los trabajadores del sector público podrán tomarse su licencia anual de invierno, a través del decreto 1250/2026.

De esta manera, las fechas habilitadas son dos:

Del 15 al 24 de julio

Del 27 de julio al 5 de agosto

Ambos períodos constan de 10 días de corrido, para que los empleados de la administración pública provincial puedan optar. Será para los trabajadores de la administración central y organismos autárquicos y/o descentralizados.

Sin embargo, el titular de cada repartición, deberá organizar la correspondiente distribución del personal bajo su dependencia, para que no queden servicios sin cubrir.

Recordemos que las vacaciones de julio escolares serán del 20 al 31 de julio, según el calendario oficial. Así, las clases se reanudarán el lunes 3 de agosto en todos los niveles y modalidades educativas de la provincia.

El escrito lleva la firma del gobernador Leandro Zdero así como del secretario General de la Gobernación, Julio Ferro.