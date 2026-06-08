Sáenz Peña: Disturbios, agresión a efectivos policiales y un patrullero dañado en la noche del sábado

El sábado, cerca de las 23:40, se registró un desorden de gran magnitud sobre las calles 41 y 6, en el barrio Hipólito Yrigoyen de Sáenz Peña.

En el lugar, un grupo de al menos 20 personas se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública y molestando a los vecinos. A su llegada, los efectivos policiales fueron recibidos de forma hostil y agredidos por los implicados en el desorden barrial.

Ante la gravedad de los ataques, los uniformados efectuaron varios disparos con la escopeta reglamentaria, utilizando cartuchos antitumultos, en pos de dispersar a los violentos. En esto, varios ladrillos arrojados por el grupo de personas impactaron en los vidrios del patrullero, causando destrozos en la unidad de servicio público.

Afortunadamente, no se registraron policías heridos durante la tensa escena, aunque no lograron identificar a los autores del hecho. El conductor del móvil policial hizo la denuncia correspondiente, mientras la fiscalía de turno avanza en la investigación para identificar a los atacantes.