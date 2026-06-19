Sáenz Peña pone en valor su historia: doce calles del barrio Eulogio Cáceres ya tienen nombres propios

La ciudad de Sáenz Peña dio un nuevo paso en la recuperación de su patrimonio histórico y cultural con la presentación del Plan Maestro de Señalización Urbana y la oficialización de los nombres de doce calles del barrio Eulogio Cáceres, un sector que hasta ahora era identificado únicamente por su numeración.

La iniciativa fue presentada en una ceremonia realizada en el Centro Cultural Club Social, donde vecinos, familiares de los homenajeados y representantes de distintas instituciones participaron de una jornada cargada de emoción y recuerdos. El proyecto fue aprobado por el Concejo Municipal mediante la Ordenanza Nº 9.419 y se sustenta en el valioso archivo histórico recopilado por la doctora Alicia Gaña a lo largo de más de dos décadas de investigación.

El barrio Eulogio Cáceres comprende el sector ubicado entre la calle 1° de Marzo (12) y las vías del Ferrocarril a Castelli, y entre la avenida Gendarmería Nacional Teniente General Scherer (51) y la calle 61. Con esta medida, las arterias dejan de ser simples números para convertirse en espacios que evocan a vecinos y pioneros que marcaron el crecimiento de la ciudad.

Durante el acto, la doctora Gaña repasó el trabajo de recopilación documental y fotográfica iniciado hace 26 años, una tarea que incluyó la participación de numerosas familias saenzpeñenses y que se plasmó en distintas publicaciones y actividades educativas. Ese proceso derivó en la elaboración del Plan Maestro presentado ante el Concejo Municipal en marzo de 2025.

La ordenanza establece que las calles pares llevarán los nombres de Saturnina Marrodán de Rodríguez, Jaime Graells, Aurelio del Pozo, Rodríguez Arrufana, Jorge Saliba, María Castillo de Muñoz y Roberto Bachmann. En tanto, las arterias impares rendirán homenaje a los Hermanos Riera, Emilio Pablo Acosta, Américo Girau, Ignacio Pujol y Clara Ruspil de Dobón.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca reconocer a hombres y mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyeron al desarrollo de la ciudad como agricultores, comerciantes, docentes, profesionales de la salud, empresarios, trabajadores y referentes comunitarios.

La aprobación de la Ordenanza Nº 9.419 constituye el primer paso de un proyecto más amplio orientado a preservar la memoria urbana de Sáenz Peña y fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes. La propuesta apunta a que las nuevas generaciones conozcan y valoren la historia de quienes hicieron posible el crecimiento de una de las principales ciudades del interior chaqueño.