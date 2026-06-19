¿Qué pasó con Jonathan Blanco? la fiscal descartó la participación de terceros

La fiscal de Investigación Penal N°1, Ingrid Wenner, brindó este viernes nuevos detalles sobre el caso de Jonathan Blanco y aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de participación de terceros en la desaparición del joven de 23 años, encontrado ayer en una zona de monte y basural de Puerto Tirol tras casi 20 días de búsqueda.

La funcionaria judicial informó que Blanco fue trasladado al Sanatorio Chaco para recibir una mejor atención médica junto a su hermana. Según explicó, el lugar donde fue encontrado presentaba un acceso complejo para los equipos que participaron del operativo. «Los grupos de policía que actuaron tardaron una hora y media en llegar. Gracias al dron pudieron encontrarlo en el monte», señaló.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas tras el rescate, el joven presentaba un cuadro de deshidratación. Wenner indicó que aparentemente se alimentaba de manera precaria mientras permanecía extraviado. «Aparentemente tomaba agua de un brazo del río y tenía hojas de pasto en la boca», precisó.

La fiscal también señaló que Blanco no presentaba heridas visibles y que llevaba la misma ropa que tenía puesta cuando fue visto por última vez el pasado 30 de mayo.

Respecto de las circunstancias que rodearon la desaparición, la principal hipótesis de la investigación apunta a que el joven se desorientó en la zona. «Aparentemente perdió su celular y al intentar buscarlo se perdió en el lugar», explicó Wenner.

La funcionaria remarcó que todavía no fue posible tomarle declaración debido a su estado emocional y físico. En ese sentido, pidió prudencia respecto de las conclusiones sobre lo ocurrido. «Hay que respetar a la familia en este momento, él estaba en shock», afirmó, y agregó que la testimonial se realizará cuando los médicos determinen que se encuentra en condiciones de prestar declaración.

Según la información recabada por la Fiscalía, Jonathan fue encontrado completamente solo y hasta el momento no surgieron elementos que permitan sospechar la intervención de otra persona. «Estaba totalmente solo y no hay indicios de participación de terceros», sostuvo.

Además, Wenner reveló que, según relataron sus familiares, no era la primera vez que el joven atravesaba una situación de desorientación debido a una presunta condición de salud mental.

Jonathan Blanco había desaparecido el 30 de mayo en inmediaciones de Bertaca al 2300, en Resistencia. Su búsqueda movilizó durante casi tres semanas a efectivos de distintas áreas de la Policía del Chaco, entre ellas la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Departamento Canes, la Policía Rural y personal de varias comisarías de la provincia.