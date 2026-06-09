Sáenz Peña lanzó la quinta edición del Campeonato de Locro y ya abrió las inscripciones

La ciudad de Sáenz Peña se prepara para vivir una nueva fiesta de la gastronomía regional. En una conferencia de prensa realizada en el Salón Benítez de la Municipalidad, las autoridades presentaron oficialmente la quinta edición del Campeonato de Locro Saenzpeñense , una propuesta que con el paso de los años se consolidó como uno de los eventos culturales y gastronómicos más convocantes de la ciudad.

El certamen se llevará a cabo el próximo 9 de julio, desde las 11, en el Polideportivo Municipal, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia. Así lo anunció el profesor Eduardo Molina, quien destacó la continuidad y el crecimiento que ha tenido la competencia desde su creación.

La convocatoria para participar ya se encuentra abierta y los interesados podrán inscribirse en las oficinas de Ceremonial y Protocolo del municipio o a través de los canales habituales de comunicación de la comuna.

Desde la organización recordaron que el campeonato no solo entrega premios económicos, cuyos montos serán anunciados próximamente, sino que además otorga al ganador la posibilidad de viajar a Sumampa, en Santiago del Estero, para representar a la ciudad en el tradicional Campeonato Nacional del Locro.

Durante la presentación también se realizó un reconocimiento especial al saenzpeñense Mariano Rusa, último ganador del certamen local y actual campeón nacional de locro, quien logró llevar por primera vez ese título a la ciudad. Las autoridades destacaron tanto su talento culinario como los valores y la actitud con los que representó a Sáenz Peña en la competencia nacional.

Por su parte, la subsecretaria de Bromatología Municipal, Daniela Alcorta, detalló los requisitos que deberán cumplir los concursantes para garantizar la seguridad alimentaria durante el evento. Entre las condiciones obligatorias figuran el uso de cofia o gorro, delantal y guantes, la disponibilidad de alcohol al 70%, agua para la higiene de utensilios y superficies, conservadoras para preservar los alimentos, recipientes separados para carnes y vegetales y contenedores para residuos.

Además, todos los participantes deberán contar con el Carnet Sanitario Nacional vigente. Para ello, el municipio realizará cursos de Manipulación Segura de Alimentos el próximo 7 de julio en el Salón del Club Social. La capacitación tendrá una duración de una jornada y la certificación obtenida tendrá una vigencia de tres años.

Con esta quinta edición, el Campeonato de Locro Saenzpeñense busca seguir fortaleciendo las tradiciones populares, promover la gastronomía regional y generar un espacio de encuentro para las familias chaqueñas en una fecha tan significativa para el país.