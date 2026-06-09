El Gobierno asegura que Adorni presentará su declaración jurada esta semana

El Gobierno nacional aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su declaración jurada en los próximos días, con el objetivo de poner fin a las especulaciones y cuestionamientos que se acumulan desde hace más de tres meses sobre su situación patrimonial.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que la documentación se encuentra en la etapa final de revisión y que será enviada a la Oficina Anticorrupción antes del 15 de junio, fecha que había sido fijada como límite por el propio entorno del funcionario.

«Terminan de revisarla y se manda. Va a estar todo bien. Explicado lo que tenga que explicarse», indicaron desde Balcarce 50, donde confían en dejar atrás la controversia.

La presentación coincidirá con el comienzo del Mundial 2026, cuyo partido inaugural se disputará este jueves. Aunque desde el Ejecutivo sostienen que se trata de una casualidad, en algunos sectores del oficialismo consideran que el impacto mediático del evento deportivo podría contribuir a que la difusión del documento tenga menor repercusión pública.

La situación de Adorni quedó bajo la lupa luego de que trascendiera que deberá justificar una capacidad económica superior a los 725 mil dólares, monto que contempla la compra y remodelación de dos inmuebles —un departamento en Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá—, además de viajes familiares, la adquisición de una camioneta y otros gastos.

De acuerdo con versiones conocidas en las últimas semanas, el jefe de Gabinete planea respaldar parte de esos fondos con una herencia recibida de su padre y con ingresos previos de su esposa, Bettina Angeletti.

El presidente Javier Milei salió públicamente en defensa de su funcionario a principios de mayo. «Adorni es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio», afirmó el mandatario.

Sin embargo, más allá de la declaración jurada, la situación judicial del jefe de Gabinete continúa bajo análisis. El juez federal Ariel Lijo tiene a su cargo dos expedientes vinculados al funcionario: uno referido a la evolución de su patrimonio y otro relacionado con su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, quien obtuvo contratos con el Estado y habría financiado un viaje en avión privado a Punta del Este para Adorni y su familia.

Según trascendió, el magistrado evalúa convocar al funcionario a una declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para fines de julio.

Mientras tanto, el Gobierno busca mantener activo el frente legislativo. Por instrucción de Milei, el oficialismo pretende avanzar con proyectos clave antes de mitad de año, entre ellos el denominado «super-RIGI», la Ley de Lobby y el acuerdo con los holdouts por la deuda en default de 2001. En ese contexto, Adorni encabezará este jueves una nueva reunión de la mesa política encargada de coordinar la estrategia parlamentaria.