Sáenz Peña homenajeó a veteranos de Malvinas y distinguió a un excombatiente por su trayectoria

En el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña llevó adelante una serie de actividades conmemorativas que incluyeron un acto central en la plaza Juan B. Justo y un reconocimiento especial al excombatiente Pedro Martín Chavarría.

La ceremonia principal se desarrolló en el monumento a los Veteranos y Caídos en Malvinas, con la participación de excombatientes, autoridades, instituciones educativas y vecinos. El intendente Bruno Cipolini encabezó el acto, saludó a los veteranos presentes y destacó el acompañamiento de la comunidad.

Durante su discurso, remarcó que la gesta de Malvinas sigue siendo un hecho que interpela a las nuevas generaciones y llamó a dimensionar lo ocurrido, al señalar que muchos jóvenes actuales tienen la misma edad que los soldados que fueron enviados al conflicto. También advirtió sobre las deudas simbólicas que la sociedad no podrá saldar completamente.

«La causa Malvinas representa también un compromiso con la democracia, la libertad y la participación ciudadana, valores que deben ser defendidos y fortalecidos día a día. El esfuerzo de nuestros ex combatientes fue una antesala necesaria para algo que hoy no debemos naturalizar: la democracia», expresó Cipolini.

El acto contó con la presencia de la Asociación Centro de Ex Combatientes de Malvinas, la Agrupación Veteranos de Guerra «Soldado Juan Quintana» y el Movimiento Héroes de Malvinas Argentinas. También participaron alumnas de la UEGP N°35 Instituto Adventista Loma Linda, quienes interpretaron una poesía alusiva a la fecha, junto a autoridades educativas, concejales, funcionarios, fuerzas de seguridad y familiares de excombatientes.

Reconocimiento a Pedro Martín Chavarría

En paralelo, el municipio llevó adelante un reconocimiento especial al excombatiente saenzpeñense Pedro Martín Chavarría en la sede local del Correo Argentino, donde trabajó durante dos décadas. Allí se descubrió una placa en su honor con la leyenda: «Ejemplo de resiliencia y virtudes patrióticas».

El acto estuvo encabezado por el intendente, acompañado por el diputado nacional Gerardo Cipolini, autoridades del Correo, concejales, funcionarios y familiares del homenajeado. En ese marco, el jefe comunal agradeció a Chavarría y a todos los excombatientes por su entrega en defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, Chavarría agradeció el reconocimiento y recordó que durante muchos años los veteranos no recibieron el reconocimiento social que merecían, e incluso muchos fallecieron antes de obtenerlo.

Durante la ceremonia, niños del Cuerpo de Bomberos Voluntarios entregaron un obsequio elaborado por ellos mismos, en un gesto que aportó emoción al homenaje.

Chavarría fue incorporado al servicio militar en 1981 en el Regimiento 5 de Infantería, en Paso de los Libres, Corrientes. En abril de 1982 fue enviado a las Islas Malvinas, donde cumplió funciones en Puerto Howard, en una posición de primera línea. Durante el conflicto, su sector fue blanco de bombardeos aéreos y navales, y formó parte del grupo que logró derribar un avión Harrier el 21 de mayo, en coincidencia con el desembarco británico en la Bahía de San Carlos.

Tras semanas marcadas por el aislamiento, el hambre y temperaturas extremas, fue capturado por fuerzas británicas y trasladado al continente en junio de 1982. Su llegada a Puerto Madryn coincidió con una de las escenas más recordadas del posguerra, cuando vecinos asistieron a los soldados con alimentos en medio de una situación de extrema necesidad.