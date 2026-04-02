Castelli: Destaparon una red de documentos forestales falsos

Efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior realizaron este jueves varios allanamientos en Juan José Castelli, en el marco de una causa por presunta falsificación de documentación forestal, iniciada tras el hallazgo de guías apócrifas en Taco Pozo, con intervención de la Fiscalía Multifuero de Misión Nueva Pompeya.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos domicilios de la ciudad, así como en espacios vinculados a la actividad forestal, donde los investigadores reunieron elementos considerados clave para avanzar en la causa.

Durante los operativos, el personal secuestró tres CPU, un pendrive, una notebook, dos teléfonos celulares y documentación que será analizada en el marco de la investigación. Además, condujeron a un hombre mayor de edad, señalado como uno de los investigados.

En paralelo, en oficinas relacionadas con un organismo nacional también incautaron equipos informáticos que quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.

La causa se encuadra en una presunta infracción al artículo 292 del Código Penal Argentino, que sanciona la falsificación de documentos, y continúa en etapa de investigación con nuevas medidas en análisis.