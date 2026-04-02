Buscan a una mujer y a sus dos hijos pequeños por una causa judicial

La Policía del Chaco activó el protocolo de búsqueda de personas para dar con el paradero de Vicenta Noelia Martínez de 35 años y sus hijos Timoteo Ismael Martínez de 2 años y Nahum Martínez de 7 meses.

La denuncia fue radicada el 1 de abril de 2026 en la Jefatura de Policía, en el marco de una intervención judicial que solicita la localización urgente de la mujer y los menores.

Hasta el momento, se desconoce el lugar y la fecha exacta donde fueron vistos por última vez, como así también la vestimenta que llevaban.

De acuerdo a la información recabada, podrían tener vínculos familiares en el barrio Carpincho Macho de Resistencia y en el barrio Parque Industrial de Fontana.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 15 dispuso la activación del protocolo de búsqueda e intervención de la unidad correspondiente para dar con su paradero.

Ante cualquier información, comunicarse con:

Jefatura de Policía del Chaco: 3624-339212

División Búsqueda de Personas: 3624-603264

911 o la comisaría más cercana.