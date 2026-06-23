Sáenz Peña: Hallaron sana y salva a la menor desaparecida en Resistencia

La joven de 16 años había sido reportada como desaparecida el domingo por su madre. Fue localizada horas después en la ciudad de Sáenz Peña y se encontraba en buen estado de salud.

La Policía del Chaco logró localizar este lunes por la noche a una adolescente de 16 años que era intensamente buscada luego de que su familia denunciara la pérdida de contacto desde el pasado viernes.

La denuncia fue radicada cerca de las 18:10 en la Comisaría Sexta Metropolitana, donde la madre de la menor informó que la joven se encontraba en la vivienda de su abuela materna, en la ciudad de Resistencia, y que desde el 19 de junio se desconocía su paradero.

Tras la activación del protocolo de búsqueda, intervino la División Búsqueda de Personas Desaparecidas, que realizó distintas tareas investigativas para dar con la adolescente.

Alrededor de las 23:50, efectivos de la Comisaría Primera de Presidencia Roque Sáenz Peña recibieron información que indicaba que la joven podría encontrarse en esa ciudad.

A partir de las averiguaciones realizadas, los uniformados lograron ubicar el domicilio de una familiar, donde finalmente hallaron a la adolescente.

Posteriormente, la menor fue trasladada a la dependencia policial y examinada por el médico policial de turno, quien determinó que se encontraba en buen estado de salud.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes y la adolescente quedó bajo el resguardo de una familiar. Finalmente, se informó la novedad a las autoridades judiciales y policiales que intervenían en la búsqueda, se desactivo el protocolo de localización de personas.