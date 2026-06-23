Estafaban a comercios con transferencias falsas

Barranqueras : Una mujer de 42 años encargada de un comercio ubicado por avenida 9 de julio al 4400 aproximadamente, había denunciado hace días a dos personas que habían realizado compras y exhibiendo comprobantes de transferencias falsas. La causa fue puesta ante la justicia y los efectivos comenzaron una investigación para atraparlos.

Anoche alrededor de las 21, supieron que estas dos personas intentaban realizar otra vez la maniobra fraudulenta en comercios ubicados por la misma avenida. Fue así que demoraron a la pareja mayor de edad quienes fueron señalados por la denunciante como autores de las estafas.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y se procedió al secuestro de un teléfono celular Samsung que habría sido utilizado para el fin.

La fiscalía N° 6 a cargo de la Dra. Mariana Echeverri dispuso la aprehensión de ambos por la causa Supuesta Estafa.