Sáenz Peña fue sede de la 3° Jornada Recreativa de Seguridad Vial

Con la participación de estudiantes de distintos niveles educativos de la ciudad, se realizó la Tercera Jornada Recreativa de Seguridad Vial, organizada por el municipio, la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia y Policía Caminera.

En la oportunidad se contó con la presencia del intendente Bruno Cipilini; el diputado Nacional Gerardo Cipolini; el ministro de Seguridad de la provincia Hugo Matkovich; el subsecretario de Seguridad Vial Rafael Acuña; la presidente del Concejo Deliberante Nora Gauna; el intendente de Las Breñas Omar Machuca; la directora de la Regional Educativa IV-A Paloma Egea, autoridades de las Fuerzas de Seguridad; Policía Caminera, concejales y público en general.

Durante la jornada hubo juegos, charlas, simulador de vuelco, exhibiciones de vehículos eléctricos, vehículos oficiales de fuerzas de seguridad y áreas operativas de la municipalidad de Sáenz Peña. y de primeros auxilios. Además, hubo stnads de la Policía Caminera Sáenz Peña, Servicio Penitenciario Provincial, Dirección de Educación Vial Sáenz Peña, Bomberos Voluntarios Sáenz Peña y Autoescuela.

En el marco del programa mi Primera Licencia entre los alumnos que completaron la capacitación y obtuvieron los mejores promedios se realizó el sorteo de una motocicleta 0Km con sus respectivos elementos de seguridad y cascos

La Jornada se realizó en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial se conmemora cada 10 de junio. Esta fecha fue instituida para recordar un hito histórico ocurrido en 1945, cuando el país cambió el sentido de circulación de los vehículos y pasó de conducir por la izquierda (estilo británico) a hacerlo por la derecha, como en la mayoría de los países del mundo.

La actividad tuvo como objetivo promover la concientización ciudadana sobre la importancia de respetar las normas de tránsito, fomentar la educación vial como una herramienta clave para salvar vidas y reducir siniestros.