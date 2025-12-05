Sáenz Peña: en dos operativos, recuperaron más de $500 mil robados a un supermercado

En un rápido avance investigativo, agentes de la Comisaría Sexta de Sáenz Peña recuperaron más de medio millón de pesos que habían sido sustraídos el pasado 2 de diciembre en un robo que ocurrió en inmediaciones del barrio Ex Aeroclub. El dinero fue hallado durante la madrugada de este jueves en dos viviendas vinculadas al presunto autor del hecho.

Cerca de las 00:30, los efectivos llegaron primero a una casa ubicada en el barrio Antonio Zafra, donde familiares del sospechoso entregaron de manera voluntaria $197.050. Posteriormente, las pesquisas continuaron en otro domicilio del barrio Ex Aeroclub, donde se sumaron $320.000 más, también entregados al ser informados sobre el procedimiento policial.

En total, los agentes secuestraron $517.050, que quedaron a disposición de la fiscalía en turno para avanzar con la causa por supuesto hurto. Según informaron fuentes policiales, las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad del sospechoso y el posible involucramiento de otras personas.