Sáenz Peña: Detuvieron a un hombre que provocó un incendio en un transformador de una clínica

Un hombre de 38 años, identificado como Carlos Ojeda, fue detenido este lunes acusado de provocar de manera intencional un incendio en un transformador eléctrico, ubicado a metros de un centro de salud, donde se encontraban pacientes y personal médico.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en la Clínica, ubicada en avenida 1, entre 8 y 6 del centro, y fue controlado por trabajadores del lugar, utilizando extintores, antes de que las llamas se propagaran o afectaran el suministro eléctrico del establecimiento.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia: un sujeto con abrigo rojo se acerca al lugar y arroja una bolsa de papel en llamas contra el transformador, desatando el fuego. Las imágenes permitieron identificar al presunto autor.

Tras una rápida investigación, efectivos de la Comisaría Primera y de Investigaciones Complejas detuvieron a Carlos Esteban Ojeda, de 38 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía N° 1.

La Justicia ahora intenta determinar qué motivó un ataque que puso en riesgo una infraestructura esencial y que, de haber avanzado el incendio, podría haber generado graves consecuencias para una Clínica llena de pacientes.