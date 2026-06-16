Sáenz Peña: Detuvieron a un hombre acusado de golpear con un hierro a una adolescente

Un hombre fue detenido en el barrio Mitre de Presidencia Roque Sáenz Peña, acusado de haber lesionado a una adolescente de 16 años, con un hierro, durante una agresión ocurrida en la vía pública.

La denuncia fue realizada por la madre de la menor, quien relató que el hecho se produjo cerca de las 7 del domingo, cuando su hija se dirigió a un kiosco, ubicado en calles 18 y 33.

Según manifestó, el agresor la atacó sin mediar palabras y posteriormente familiares del mismo intentaron sumarse a la agresión. La joven logró refugiarse en una vivienda cercana.

Tras ser examinada por el médico policial, se constató que presentaba lesiones de carácter leve. Con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo de Marcelo Soto, se dispuso la aprehensión del presunto autor.

Horas más tarde, efectivos de la Comisaría Sexta tras el operativo de seguridad preventivo «Lince», se dirigieron al domicilio del sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar saltando un muro vecino, aunque fue alcanzado y demorado por los uniformados. Durante el procedimiento, varios familiares intentaron entorpecer el accionar policial.

Finalmente, el detenido fue trasladado a Sanidad Policial y luego alojado en la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia.