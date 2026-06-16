Juicio por Loan: un imputado faltó, fue declarado en rebeldía y ordenaron su detención

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzó este martes en Corrientes con una novedad que alteró el arranque del proceso: el tribunal declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo por no presentarse a la audiencia inaugural y ordenó su detención. El debate oral tiene a 17 imputados, 186 testigos previstos y buscará determinar las responsabilidades por la desaparición del niño de 5 años, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

La primera jornada, prevista para las 9, comenzó una hora más tarde debido a las cuestiones procesales vinculadas a la ausencia de Rossi Colombo, un psicólogo que intervino durante los primeros meses de la investigación y que integra el grupo de acusados señalado por presuntas maniobras para entorpecer el esclarecimiento del caso.

Durante la audiencia se inició la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, etapa en la que la fiscalía y las querellas exponen formalmente los hechos atribuidos a cada acusado y las pruebas reunidas durante la instrucción.

El cronograma establece que este miércoles se realizarán las declaraciones indagatorias. Los imputados podrán responder preguntas del tribunal o, si lo desean, abstenerse de declarar. A partir del jueves comenzará la etapa testimonial, considerada una de las más extensas del proceso.

Las tres primeras audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y está previsto que las jornadas se extiendan durante gran parte del día.

También se espera la declaración de familiares directos de Loan, entre ellos sus padres, María Noguera y José Peña, cuyas exposiciones aparecen entre los momentos más sensibles del juicio.

La magnitud del expediente quedó reflejada en la cantidad de prueba incorporada al debate. Además de los numerosos informes periciales y documentación reunida durante la investigación, las partes ofrecieron 186 testimonios para reconstruir qué ocurrió aquel 13 de junio de 2024.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco.

El planteo de la fiscalía antes del inicio del debate

En la previa del juicio, el equipo fiscal presentó un recurso de casación luego de que el tribunal rechazara su pedido para incorporar fiscales auxiliares durante las audiencias.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que se trata de un proceso de gran complejidad, tanto por la cantidad de imputados como por el volumen de prueba y la participación simultánea de múltiples defensas, por lo que consideraron necesaria una estructura de trabajo más amplia para afrontar el debate.

Los acusados que serán juzgados

Siete imputados enfrentan cargos por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan:

María Victoria Caillava.

Carlos Pérez.

Laudelina Peña.

Antonio Bernardino Benítez.

Mónica del Carmen Millapi.

Daniel «Fierrito» Ramírez.

Walter Maciel.

Otros diez acusados serán juzgados por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos:

Federico Rossi Colombo.

Nicolás Soria.

Elizabeth Cutaia.

Alan Cañete.

Delfina Taborda.

Pablo Noguera.

Pablo Núñez.

Valeria López.

Verónica Machuca Yuni.

Leonardo Rubio.

Según la acusación, este grupo habría desarrollado distintas acciones destinadas a obstaculizar el avance de la investigación.

La desaparición de Loan

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Loan Danilo Peña llegó el 13 de junio de 2024 a la casa de su abuela Catalina para participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

La última imagen temporalmente acreditada lo ubica a las 13.52, cuando se dirigía hacia un naranjal junto a otros adultos y menores. Menos de dos horas después, a las 15.26, ya se había advertido su ausencia.

Para los investigadores, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña habrían apartado al niño del resto del grupo con la excusa de ir a buscar naranjas. La hipótesis sostiene que, durante ese recorrido, una de las menores que los acompañaba regresó al lugar del almuerzo y Loan continuó únicamente junto a los adultos que hoy están entre los principales acusados.