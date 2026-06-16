Detuvieron a la mujer acusada de envenenar al empresario socio de Martín Menem

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo en José C. Paz a Analía Olmedo, una mujer de 33 años acusada de participar en el homicidio de Daniel Osorio Peñaloza, el empresario venezolano que mantenía una estrecha relación profesional y de amistad con Martín Menem. La sospechosa será indagada en las próximas horas por la jueza Paula González.

La detención se concretó durante un operativo realizado en la intersección de las calles Serrano y Solís, por orden del fiscal Eduardo Cubría. Según la investigación, las cámaras de seguridad permitieron identificar a la mujer cuando abandonaba el edificio de Caballito donde fue hallado el cuerpo de la víctima.

Osorio Peñaloza, de 46 años, fue encontrado sin vida en su departamento luego de que familiares y allegados alertaran a las autoridades por la falta de contacto durante varios días. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron el cuerpo semidesnudo y sin signos visibles de violencia, circunstancia que dio inicio a una investigación para determinar las causas de la muerte.

Los investigadores sostienen que las imágenes obtenidas durante las tareas de análisis fueron determinantes para ubicar a la sospechosa y avanzar con su detención. La mujer quedó imputada como presunta autora material del homicidio.

El mensaje de Martín Menem

Tras conocerse la muerte del empresario, Martín Menem expresó públicamente su pesar a través de las redes sociales. «La muerte de Daniel Osorio Peñaloza es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía», escribió.

El presidente de la Cámara de Diputados también aclaró las circunstancias de su presencia en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. «Tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad», explicó. También pidió respeto para la familia de la víctima y remarcó que el caso quedó bajo investigación judicial.

Osorio Peñaloza se desempeñaba como gerente general de GenTech S.A., una empresa dedicada a la comercialización de suplementos dietarios y productos de nutrición deportiva. La firma había sido fundada por Menem antes de su incorporación a la actividad política.