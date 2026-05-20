Resistencia : Un efectivo policial se habría quitado la vida

Este martes cerca de las 7:20, a través de un llamado telefónico se tomó conocimiento que en calle Lisandro de la Torre y Cuba, se encontraba un empleado policial con un disparo de arma de fuego. Al llegar, se estableció que se trataría del Sargento de Policía Hernán Quintana.

Tras la alerta, se dio intervención a la Comisaría Séptima Metropolitana, División Medicina Legal y al Gabinete Científico del Poder Judicial, que trabajaban en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

También se hizo presente el móvil Tanatológico de la División Bomberos para trasladar los restos del empleado policial.