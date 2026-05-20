Detuvieron a un hombre por una causa de Grooming y secuestran dispositivos

Esta mañana, efectivos de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia llevaron adelante una investigación relacionada con una denuncia por presunto grooming, delito que sanciona el contacto de adultos con menores mediante medios digitales con fines ilícitos.



Luego de realizar tareas investigativas en el entorno digital, relevamientos y otras diligencias, los agentes lograron reunir elementos que permitieron solicitar una orden judicial de allanamiento para la morada ubicada en inmediaciones de Pasaje Farías al 1100 aproximadamente de la localidad de Barranqueras.



Durante el procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a pericias y análisis para avanzar con la investigación.



Además, por disposición judicial, un hombre mayor de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia mientras continúa el desarrollo de la causa.