RECUPERAN MOTOCICLETA TRAS INVESTIGACIÓN POR ESTAFA

Esta noche, efectivos de la Dirección General de Investigaciones recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como parte de una estafa, durante un procedimiento realizado en la intersección de avenida Chaco y Honduras, en Resistencia.

La investigación se originó a partir de la denuncia de un joven de 24 años, quien había intercambiado su motocicleta Bajaj Rouser 160 cc por otro rodado ofrecido a través de redes sociales. Días después, la motocicleta recibida fue secuestrada por la Policía al detectarse que presentaba irregularidades, por lo que el damnificado denunció haber sido víctima de una estafa.

Tras tareas investigativas, los efectivos tomaron conocimiento de que el rodado original estaba siendo ofrecido a la venta en redes sociales. Ante esta situación, se montó un operativo de vigilancia en el lugar acordado para concretar la supuesta compra.

Durante el procedimiento, un sujeto llegó al punto de encuentro con una motocicleta de idénticas características, pero al advertir la presencia policial abandonó el rodado y se dio a la fuga por los pasillos de la zona.

La motocicleta fue secuestrada y reconocida por el denunciante como de su propiedad, quedando resguardada por la Policía mientras continúan las actuaciones judiciales en la causa.