«Ya no es parte de la familia»: el duro mensaje del padre de Loan sobre Laudelina Peña

El juicio por la desaparición de Loan Peña atraviesa sus primeras jornadas en Corrientes y la próxima semana tendrá uno de sus momentos más sensibles: la declaración de los padres del niño, quienes deberán relatar su experiencia ante el tribunal y frente a los principales acusados, entre ellos Laudelina Peña, tía del menor.

La expectativa está puesta en las declaraciones que brindarán José Peña y María Luisa Noguera ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes. Ambos participarán del proceso como víctimas y testigos, en una instancia que la querella considera central para el desarrollo del debate.

La abogada de la familia, María Belén Russo Cornara, sostuvo que los testimonios de los padres serán «los más importantes del juicio» y anticipó que se trata de una situación emocionalmente compleja. «La familia será revictimizada en esa situación. Va a ser un momento duro», afirmó en declaraciones a Infobae.

La letrada también reveló el profundo quiebre familiar que dejó la desaparición de Loan. Respecto de la relación entre José Peña y su hermana Laudelina, una de las principales imputadas, aseguró que para el padre del niño «ya no es parte de la familia».

Laudelina enfrenta acusaciones por presunta participación en la sustracción y ocultamiento de su sobrino. Además, la fiscalía sostiene que intervino en maniobras destinadas a desviar la investigación, entre ellas la instalación de hipótesis falsas y la aparición de elementos que habrían sido colocados para confundir a los investigadores.

La madre de Loan manifestó en los últimos días su deseo de que durante el juicio «alguien se quiebre» y revele qué ocurrió con su hijo. Esa esperanza también es compartida por la querella. «Si alguno de los acusados habla y responde preguntas, puede aportar información nueva que hoy no tenemos. Y con eso se pueden hacer maravillas», señaló Russo Cornara.

La espera de la familia

El camino hasta el inicio del juicio estuvo marcado por demoras y momentos de angustia para los padres del niño. Según relató la abogada, durante una audiencia preliminar realizada meses atrás, María Luisa Noguera rompió en llanto al enterarse de que el debate oral podría postergarse varios meses más.

Aunque el proceso finalmente comenzó antes de lo previsto, las primeras audiencias tampoco colmaron las expectativas de la familia. Las discusiones procesales y la suspensión de una de las jornadas generaron frustración entre quienes esperan respuestas desde hace dos años.

«Ellos estaban esperanzados de que por fin iban a empezar a tener respuestas. Pero llegaron los primeros días y fue decepción tras decepción», explicó la representante legal.

Una fractura irreversible

La desaparición de Loan modificó por completo la vida de sus padres y de sus hermanos. La familia continúa aferrada a la posibilidad de encontrar al niño y mantiene contacto permanente con sus abogados para seguir cada instancia judicial.

El contraste con lo ocurrido el 13 de junio de 2024 resulta impactante. Ese día, José Peña y Laudelina compartieron un almuerzo familiar en la casa de Catalina Peña, abuela del menor, en el paraje El Algarrobal. Allí también fueron tomadas algunas de las últimas imágenes conocidas de Loan.

Dos años después, los hermanos volverán a verse en un contexto completamente distinto: José ocupará el lugar de víctima y padre del niño desaparecido, mientras que Laudelina estará sentada en el banquillo de los acusados.