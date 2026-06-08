Prisión preventiva confirmada: el pastor acusado de abusar de tres adolescentes seguirá detenido

Tal como lo adelantó DataChaco, la Justicia confirmó este lunes la prisión preventiva de Héctor Eduardo Machuca, el pastor evangélico, imputado por abuso sexual agravado y grooming contra tres adolescentes que asistían a su congregación religiosa. La causa se tramita en con la intervención del Equipo Fiscal N° 13 de Resistencia.

Según la investigación, los hechos denunciados ocurrieron tanto dentro del templo religioso, que funcionaba en el domicilio del acusado, como en otros ámbitos vinculados a las actividades de la iglesia. Los investigadores sostienen que el imputado se habría valido de su rol como referente espiritual para acercarse a las víctimas y generar un vínculo de confianza con ellas y sus familias.

Una de las víctimas, de 17 años, declaró que entre julio de 2025 y abril de 2026 el pastor la tocó en distintas partes del cuerpo mientras realizaba tareas de limpieza en la vivienda del imputado. De acuerdo con la acusación, los episodios se repitieron en varias oportunidades y sin consentimiento.

En el caso de otra adolescente, de 16 años, la fiscalía sostuvo que Machuca le enviaba mensajes de WhatsApp con contenido sexual explícito y propuestas para encontrarse a solas. Entre los mensajes incorporados al expediente figura uno en el que le escribió: «Cuando puedas, solos nos vemos… cositas ricas».

La tercera denunciante, de 14 años, relató que durante cultos religiosos realizados entre enero y abril de 2026 el pastor la abrazaba y le realizaba tocamientos indebidos.

La menor de 14 años prestó testimonio mediante Cámara Gesell, el sistema utilizado para declaraciones de niños, niñas y adolescentes en contextos protegidos. En tanto, las jóvenes de 16 y 17 años declararon acompañadas por personas de confianza, conforme a los protocolos previstos para este tipo de delitos.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que las pruebas reunidas incluyen conversaciones digitales y testimonios que permitirían sostener tanto conductas compatibles con grooming como situaciones que podrían encuadrarse como abuso sexual agravado.

La imputación fue encuadrada en los delitos de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ministro de culto y grooming, en concurso real, conforme a los artículos 119 y 131 del Código Penal Argentino.