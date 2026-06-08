A tres semanas de su desaparición, no hay novedades de Axel González

La búsqueda de Axel González continúa sin resultados y este lunes se puso en marcha un nuevo operativo de gran despliegue en distintos sectores de Fontana, con la participación de unidades especializadas y recursos tecnológicos destinados a reforzar las tareas de rastreo.

Las acciones comenzaron en las primeras horas de la mañana, en la zona de calles Paraíso y 1° de Mayo, uno de los puntos estratégicos definidos por los investigadores para continuar con los trabajos de búsqueda.

Del operativo participan efectivos de diversas áreas, entre ellas Investigaciones, Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, Inteligencia Criminal, Abordaje Territorial, Canes, Video Vigilancia y personal de distintas dependencias policiales de Fontana.

Además del trabajo en terreno, se incorporaron drones para la exploración aérea, sistemas de comunicación de última generación y móviles policiales, con el objetivo de ampliar la cobertura en sectores de difícil acceso y optimizar la recopilación de información.

La desaparición de Axel González mantiene en vilo a familiares y allegados desde el 17 de mayo. En las últimas semanas se realizaron numerosos rastrillajes en Fontana, Puerto Tirol y zonas rurales cercanas, incluyendo operativos con más de 200 efectivos, caballería, canes especializados y equipos de búsqueda de personas.

Pese a la magnitud de los procedimientos desarrollados hasta el momento, aún no se registraron hallazgos que permitan determinar el paradero del joven. Las tareas continuarán durante los próximos días mientras la investigación sigue abierta y bajo seguimiento de las autoridades judiciales.