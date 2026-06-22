Más de 1.500 estudiantes prometieron lealtad a la bandera en el acto central de la provincia realizado en Sáenz Peña

Presidencia Roque Sáenz Peña fue escenario del acto central de la provincia del Chaco por el Día de la Bandera, donde más de 1.500 estudiantes de cuarto grado de escuelas primarias y alumnos de escuelas para adultos realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la enseña patria, acompañados por sus familias, docentes y autoridades provinciales y municipales.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Leandro Zdero; el intendente Bruno Cipolini; la presidente del Concejo Municipal, Nora Gauna; el diputado nacional Gerardo Cipolini; la directora Regional Educativa IV-A Paloma Egea, diputados provinciales, autoridades de las Fuerzas de Seguridad, funcionarios municipales, concejales, representantes de instituciones intermedias y autoridades educativas de toda la provincia.

Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero destacó el profundo significado del compromiso asumido por los estudiantes y afirmó que «prometer lealtad a la bandera es mucho más que repetir palabras; es decirle sí a la Patria, sí a la Argentina y sí al Chaco que queremos construir entre todos».

El mandatario sostuvo que la bandera argentina «es memoria y sacrificio, es coraje y unidad, es esperanza y la historia de quienes lucharon para que fuéramos libres». Además, recordó el legado de Manuel Belgrano como «un hombre de ideas, de acción y de servicio», que entendió que la libertad se construye con compromiso y que la educación es el camino hacia el futuro.

Dirigiéndose especialmente a los estudiantes, Zdero expresó: «Ustedes son la Argentina que empieza de nuevo cada mañana. Son la esperanza que camina con uniforme, con mochilas, con cuadernos y con sueños». Asimismo, los alentó a perseguir sus objetivos y a no resignarse ante las dificultades: «Nunca permitan que nadie les diga que no pueden. El Chaco los invita a soñar y la Argentina precisa de sus sueños».

Al hacer uso de la palabra, el intendente Bruno Cipolini agradeció al gobernador la decisión de realizar el acto central en la ciudad. «Este es un momento que nos reconforta y nos llena el alma. Quiero agradecerle, señor Gobernador, por haber elegido a Presidencia Roque Sáenz Peña para compartir esta celebración tan significativa», expresó.

En su mensaje, el jefe comunal reivindicó la figura del general Manuel Belgrano, a quien definió como uno de los próceres más destacados de la historia argentina por su entrega, humildad y compromiso patriótico. Al mismo tiempo, llamó a fortalecer los consensos que permitan construir un país con más oportunidades, apostando a la educación y priorizando aquello que une a los argentinos.

Por otro lado, dijo a los chicos que «cada mamá, papá, los abuelos, estamos acá con el pecho lleno de emoción y orgullo por ustedes», manifestó.

Finalmente, convocó a los niños, jóvenes y adultos a honrar cada día la bandera a través del estudio, el respeto, la solidaridad y el amor por la patria. «Disfruten la escuela, jueguen y diviértanse, pero también prepárense para el futuro. Siempre canten el Himno con fervor, siéntanse orgullosos de la bandera celeste y blanca y amen profundamente este suelo que nos toca pisar», concluyó.

La multitudinaria participación de más de 1.500 estudiantes convirtió a la celebración en una verdadera fiesta patria, donde la emoción, el compromiso y la esperanza fueron protagonistas.