¿A qué hora juega Argentina este lunes 22 de junio?

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y, en caso de lograr otro triunfo, se meterán en 16avos de final.

Este lunes por la siesta, la selección argentina jugará por segunda vez en el Mundial de Fútbol 2026, ante su par de Austria por el Grupo J, en el AT&T Stadium de Dallas y con arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar.

El cotejo se disputa en el primer turno, es decir, a las 14 (hora argentina), y se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y, en caso de lograr otro triunfo, se meterán en 16avos de final.

El equipo sudamericano debutó en el certamen en el que intentará defender el título que logró en Qatar 2022 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 y es el favorito a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones. En ese caso, estará expectante de lo que ocurra en la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde-, porque de allí saldría su rival en la primera ronda de eliminación directa.