Atraparon a dos sujetos, uno de ellos menor de edad, con dos motocicletas robadas a mano armada.

Intervino personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana, que logró recuperar dos motocicletas sustraídas bajo la modalidad de robo a mano armada durante la jornada de este domingo.

Intervino personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana, que logró recuperar dos motocicletas sustraídas bajo la modalidad de robo a mano armada durante la jornada de este domingo.

Cerca de las 16, efectivos de la Comisaría Cuarta realizaban recorridas preventivas por el barrio Barberán cuando fueron alertados por un vecino sobre la presencia de dos sujetos que ofrecían motocicletas de dudosa procedencia en la intersección de las calles Cataratas del Iguazú y Sixto Laconich.

Dispositivo cerrojo y detenciones

Ante la información recibida, los uniformados desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Al llegar al lugar señalado, uno de los sospechosos intentó escapar al notar la presencia policial, desplazándose en una motocicleta Keller Crono de 110 cilindradas, siendo rápidamente interceptado y demorado, tratándose de un sujeto de 34 años.

Asimismo, los agentes demoraron a un adolescente de 16 años que se movilizaba en una Honda Wave negra. Al requerir la documentación correspondiente, ninguno de los ocupantes pudo acreditar la propiedad de los rodados.

Posteriormente, mediante la verificación de los números de motor, los efectivos constataron que ambas motocicletas, fueron denunciadas durante la mañana de este domingo. La Honda Wave presentaba un requerimiento por una causa de «Supuesto Robo a Mano Armada», a solicitud de la Comisaría Sexta Metropolitana. Por su parte, la Keller Crono registraba un pedido similar en una causa denunciada ante la Comisaría Decimocuarta Metropolitana.

Finalmente, los vehículos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia. En tanto, el joven mayor de edad y el menor fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal en turno y del Juzgado del Menor y la Familia.