La autopsia determinó que el Indio Solari sufrió «un ACV no traumático»

El resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari arrojó el cantante de 77 años fue «un ACV no traumático», y esa fue la causa de la muerte.

Además, se conoció que su cuerpo fue encontrado en la pileta de su casa por su cuidadora, aunque el informe descartó que se haya ahogado.

Ahora, se espera que en los próximos días se realicen análisis complementarios para obtener datos concluyentes sobre su fallecimiento.

Carlos alberto Solario falleció este viernes, en su casa de Parque Leloir, donde vivía junto a su familia. Luego de que se conociera la trágica noticia, la Justicia inició una investigación de protocolo, una medida habitual en este tipo de situaciones. La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, la cual será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la que murió el artista y dejarlo asentado en el expediente.

Según informaron fuentes judiciales, el músico se metió durante la madrugada a la pileta climatizada de su casa. Mientras se encontraba allí, sufrió un «ACV hemorrágico» y murió de forma inmediata.

Poco después, fue encontrado por su cuidadora, quien al llegar y no encontrarlo, lo buscó en el sector de la piscina. «Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica», indicaron.

Los médicos le realizaron maniobras de reanimación pero, a pesar de los esfuerzos, se confirmó la muerte del Indio. «No hubo ahogamiento», sostuvieron.

A Solari le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En su momento, él mismo había hecho referencia a la enfermedad con su habitual ironía. «Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo y es verdad; Mr. Parkinson me anda pisando los talones, pero bueno, así es la vida», manifestó el 12 de marzo de 2016, frente a unos 150.000 fanáticos, en el Hipódromo de Villa Aguirre, Tandil.