El último ritual ricotero: finalizó el velatorio del Indio Solari en Avellaneda

Luego de una despedida multitudinaria atravesada por la lluvia y la emoción, este lunes por la mañana finalizó el velatorio público de Carlos Alberto «Indio» Solari en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. Miles de seguidores participaron durante 18 horas del último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las puertas del predio ubicado sobre avenida Mitre al 5.000 se cerraron pasadas las 4 de la madrugada y, cerca de las 6, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que la familia decidió dar por terminada la ceremonia luego de que se retiraran los últimos asistentes.

El velorio había comenzado cerca de las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto debido a la enorme cantidad de personas que aguardaban para ingresar. Con el correr de las horas, la fila llegó a extenderse casi ocho kilómetros, cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires.

Pese a las bajas temperaturas y la lluvia persistente, el flujo de fanáticos se mantuvo constante durante toda la jornada y gran parte de la madrugada. Muchos llegaron desde distintos puntos del país para despedir al músico, fallecido el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir. Según la autopsia, murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV).

Minutos antes de las 8 de la mañana, la familia del artista publicó un mensaje en redes sociales para agradecer el acompañamiento de los seguidores. «Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito», expresaron.

En el comunicado también destacaron el operativo montado en tiempo récord para organizar la despedida y recordaron una frase que, según indicaron, el propio Solari repetía sobre los adioses: «Las despedidas son estos dolores dulces».

Además, revelaron una imagen íntima vinculada al universo musical del cantante: «Dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba». El mensaje cerró con una frase que rápidamente se replicó entre los fanáticos: «Que su música no pare nunca más».

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense señalaron que la movilización se desarrolló sin incidentes y agradecieron la colaboración de quienes participaron del operativo y de la multitud que acompañó la despedida.

Con las primeras horas del lunes, apenas quedaban pequeños grupos de seguidores y vendedores ambulantes retirándose lentamente de la zona, todavía bajo una lluvia persistente. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el traslado del cuerpo.