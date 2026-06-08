Con lluvias el domingo, así estará el tiempo este fin de semana en el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un fin de semana con nubosidad en aumento, y lluvias y tormentas -algunas fuertes- para el domingo, en Resistencia y alrededores, con un posterior descenso de temperatura, a partir del lunes.

Así, para este sábado se prevé cielo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del noreste, con un piso térmico de 16 grados y un techo de 24.

En tanto, para el domingo se espera cielo mayormente nublado por la madrugada, desmejorando, con chaparrones por la mañana, tormentas aisladas por la tarde, y tormentas fuertes hacia la noche, con vientos leves del noreste rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 22 de máxima.

Asimismo, para el lunes se anticipa lluvias aisladas por la mañana, y cielo mayormente nublado por la tarde-noche, con 19 grados de mínima y 21 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 21.