Intento de tiroteo escolar en Corrientes: alumnos planificaban el ataque por WhatsApp

Un grupo de estudiantes de una escuela técnica de Santo Tomé, Corrientes, quedó bajo investigación luego de que se detectaran conversaciones en las que planificaban un posible ataque armado dentro de la institución. La alerta surgió a partir del tutor de uno de los menores, quien dio aviso a las autoridades escolares y derivó en una denuncia formal.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho fue advertido tras la revisión de chats de WhatsApp, donde los alumnos intercambiaban mensajes vinculados a la organización de un tiroteo. A partir de esa información, la directora del establecimiento, Roxana Salgueiro, radicó la denuncia para que intervenga la Justicia.

El caso generó una rápida reacción institucional y encendió las alarmas en la comunidad santotomeña, donde la noticia se difundió con preocupación ante la gravedad del contenido detectado.

Según se desprende de la investigación, en las conversaciones los estudiantes no solo hablaban de llevar adelante el ataque, sino que también mencionaban posibles formas de conseguir armas de fuego y hasta definían días y horarios.

En los chats también aparecían posibles objetivos, entre ellos docentes de la institución, lo que profundizó la inquietud y obligó a extremar medidas preventivas mientras avanza la causa.