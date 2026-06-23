Frío extremo en Sáenz Peña

Este martes, la provincia del Chaco vive uno de sus días más fríos del año, luego de la llegada del invierno, durante el fin de semana pasado.
De esta manera, desde las 7, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el termómetro marca 2.9° en Resistencia y -0.5° en Sáenz Peña, ubicándose esta última en el puesto 8, entre las 10 ciudades más frías del país.
Asimismo, se espera una semana con bajas temperaturas aunque sin lluvias ni tormentas, con mínimas que rondarán los 5° y 6°.
Por otro lado, el SMN señala que la punta de la provincia, en los departamentos General Güemes y Almirante Brown, rigen alertas amarillas por temperaturas extremas durante esta jornada.