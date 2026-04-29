Du Graty: detienen a un joven acusado de matar a un pitbull

Un joven de 22 años fue detenido en Coronel Du Graty, acusado de haber matado a un perro de raza pitbull en un hecho que generó conmoción entre los vecinos.

La denuncia fue radicada por el propietario del animal, un hombre de 45 años, quien relató que al regresar a su vivienda fue alertado por un familiar sobre la presencia de su perro sin vida en la calle, frente al domicilio.

De acuerdo a los testimonios recabados, vecinos señalaron a un joven del mismo barrio como el presunto autor del ataque. Dijeron que había agredido al animal con un palo, provocándole la muerte.

Con esa información, efectivos policiales avanzaron en la investigación y lograron ubicar al sospechoso en inmediaciones de su vivienda, donde fue demorado y posteriormente aprehendido.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el joven quedó detenido en una causa por «supuesta crueldad animal», mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho.