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Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: por qué se celebra hoy, 2 de abril

2 abril, 2026
Walter Jara

La sociedad argentina rinde tributo a los excombatientes y a quienes perdieron la vida en las islas, renovando el compromiso de transmitir el legado de aquellos acontecimientos históricos a las nuevas generaciones

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