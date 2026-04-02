Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: por qué se celebra hoy, 2 de abril

La sociedad argentina rinde tributo a los excombatientes y a quienes perdieron la vida en las islas, renovando el compromiso de transmitir el legado de aquellos acontecimientos históricos a las nuevas generaciones
En Argentina, el 2 de abril es una fecha de homenaje y reflexión nacional. Durante este día se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, recordando el inicio de un conflicto que dejó profundas huellas en la sociedad y la historia del país.
La memoria de quienes participaron y de quienes perdieron la vida en las islas permanece presente, renovando año tras año el compromiso de no olvidar los hechos y sus consecuencias.
Por qué el Día del Veterano se celebra hoy, 2 de abril
La razón por la que el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas tiene lugar cada 2 de abril radica en el desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en las islas ese día de 1982. Este operativo marcó la recuperación temporal del territorio, en manos británicas desde 1833, y dio inicio a un enfrentamiento armado que duró poco más de dos meses.
La fecha fue elegida para rendir tributo a quienes defendieron las islas. Para muchos excombatientes, se trata de una jornada donde la sociedad reconoce su entrega y la experiencia vivida en el conflicto.
El recuerdo de aquellos acontecimientos busca transmitir a las nuevas generaciones la magnitud de lo sucedido y la importancia de mantener viva la memoria sobre la guerra y sus protagonistas.
Qué pasó en la Guerra de Malvinas
El 2 de abril de 1982, bajo la dictadura de Leopoldo Galtieri, comenzó la llamada Operación Rosario. Las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, desplazando a las autoridades británicas y ocupando posiciones clave. Al día siguiente, se extendieron las operaciones a las Georgias del Sur, consolidando temporalmente el control sobre los archipiélagos.
La decisión de iniciar el conflicto estuvo influida tanto por motivos históricos, vinculados con el reclamo de soberanía, como por la crisis interna del régimen militar, que enfrentaba presiones políticas y un fuerte descrédito internacional.
Más de 23.000 argentinos participaron en las operaciones militares. Las condiciones en el terreno resultaron especialmente adversas, con carencias logísticas y diferencias tecnológicas respecto al adversario.
El enfrentamiento se prolongó 73 días. El 14 de junio de 1982, las fuerzas argentinas firmaron la rendición, estableciendo el cese de hostilidades y el retiro de las tropas. De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa, el saldo fue de 649 argentinos fallecidos, además de cientos de heridos y el impacto psicológico en los sobrevivientes. La caída del régimen militar se precipitó tras la derrota, abriendo paso a la restauración democrática.
Desde cuándo es feriado nacional el 2 de abril
El reconocimiento oficial del 2 de abril como jornada de homenaje se formalizó en el año 2000, durante el gobierno de Fernando De La Rúa, con la sanción de la Ley 25.370. Desde entonces, la fecha figura como feriado nacional inamovible, dedicado a honrar a los veteranos y caídos en la guerra.