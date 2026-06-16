En medio de la polémica por Adorni, Milei vuelve al interior y reactiva su agenda internacional

Tras varios meses sin participar de actos masivos en las provincias, el presidente Javier Milei retomará sus recorridas por el interior del país con dos actividades patrias previstas para las próximas semanas, en un contexto atravesado por las repercusiones políticas derivadas de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario estará presente el próximo 20 de junio en Rosario para participar de la ceremonia por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. Allí compartirá la actividad con el intendente Pablo Javkin y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, repitiendo una postal similar a la de 2024.

Posteriormente, el 9 de julio, Milei viajará a Tucumán para encabezar los festejos por el Día de la Independencia en la Casa Histórica , junto al gobernador Osvaldo Jaldo. El lugar tiene una fuerte carga simbólica para la gestión libertaria, ya que allí se firmó el denominado Pacto de Mayo con 18 gobernadores el año pasado.

La intención del Gobierno es reactivar las visitas a las provincias, una estrategia pensada para fortalecer la presencia política y consolidar el vínculo con los votantes de cara a los próximos desafíos electorales. Sin embargo, el denominado «Tour de la Gratitud», impulsado a fines de 2025, quedó prácticamente paralizado tras las investigaciones que involucraron a Manuel Adorni y que llevaron al Presidente a reducir su exposición en actos partidarios.

Desde marzo, cuando participó del Foro Económico del NOA, Milei no había vuelto a desarrollar actividades relevantes en el interior del país.

Viajes al exterior

Paralelamente, el Presidente volverá a desplegar una intensa agenda internacional.El 24 de junio viajará a Madrid, España, donde participará de una conferencia en la CEU Universidad San Pablo, recibirá una distinción y mantendrá encuentros con empresarios. Será su sexta visita a ese país desde que asumió la Presidencia.

Luego, el 30 de junio, asistirá a la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, en la primera reunión del bloque tras la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea.

Más adelante, Milei viajará nuevamente a Estados Unidos, en coincidencia con los festejos por el Día de la Independencia estadounidense. Allí está prevista una actividad junto al presidente Donald Trump y otros líderes internacionales. El viaje coincidirá con la disputa del Mundial de fútbol 2026, aunque desde Casa Rosada descartaron que el mandatario asista a partidos de la Selección Argentina.

A su vez, el jefe de Estado confirmó su presencia en una nueva edición de la «Argentina Week», que se realizará en París en una fecha aún por definir. Según informó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, Milei recibirá un reconocimiento junto al premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, por su influencia en el ámbito económico.

De esta manera, mientras el oficialismo atraviesa momentos de tensión política interna, el Presidente busca recuperar presencia tanto en el escenario nacional como en el plano internacional.