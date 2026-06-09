Caso Loan Peña: en una semana comenzará el juicio contra los 17 imputados

El próximo martes 16 de junio comenzará el juicio por la sustracción y encubrimiento de Loan Danilo Peña. El Tribunal Oral Federal de Corrientes confirmó que la sala de audiencias del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional será el escenario para desarrollo del debate.

La institución está ubicada en la intersección de calles Perú y San Martín, de ciudad Capital. El proceso llega tras una inspección ocular en varios puntos de 9 de Julio que afianzó la hipótesis de la fiscalía: al niño lo secuestraron y buscarán quebrar el pacto de silencio de los 17 acusados ante más de 160 testigos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los magistrados Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, dictó una resolución clave de 21 puntos para ordenar el desarrollo del debate, a pocos días de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del menor (13 de junio de 2024).

La principal novedad radica en la modificación del escenario físico de las audiencias, pues el Tribunal resolvió que las sesiones se desarrollen en las dependencias del Escuadrón 48 de Corrientes.

El cronograma estipula que el debate se iniciará formalmente el martes 16 de junio, a las 9, bajo una modalidad de audiencias alternadas: se sesionará consecutivamente los días martes, miércoles y jueves de la primera semana, y miércoles y jueves de la semana posterior.

Si bien el ingreso de asistentes estará supeditado a la capacidad física del Escuadrón, los jueces garantizaron la máxima transparencia mediante la transmisión en vivo de las jornadas, a través de la plataforma YouTube.

LOS 17 IMPUTADOS Y LOS 160 TESTIGOS

El debate en el Escuadrón 48 de Corrientes representará un desafío técnico y humano, con un expediente masivo que supera los 90 cuerpos de documentación.

Las claves del juicio oral se estructuran en base a tres ejes fundamentales: