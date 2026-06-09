Un gendarme retirado se quitó la vida, tirándose debajo de un camión

Este lunes por la tarde, se registró el fallecimiento de un hombre en Corrientes, quien llegó en bicicleta al «Corredor Manuel Belgrano» y se habría arrojado debajo de un camión. Ocurrió en la banda central norte de avenida Pedro Ferré y su cruce con calle Brasil, en Corrientes Capital.

La víctima circulaba en una bicicleta roja y negra, la cual habría dejado en el cantero central de la arteria, para luego arrojarse bajo las ruedas del pesado transporte que circulaba con rollizos de madera.

El camión permaneció detenido, mientras el tránsito fue interrumpido en la zona.

Se trataba de un gendarme retirado, identificado como Jorge Antonio E, comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional. Había dejado la fuerza en el año 2012 y fue jefe del Escuadrón 48 de Corrientes.

El uniformado tenía 67 años y residía en la zona céntrica de la capital correntina. Según allegados, estaría atravesando un cuadro depresivo.

El video del hombre dejando su bicicleta en el parterre del Corredor «Manuel Belgrano», segundos antes de que pasara el camión, conmocionaron a las redes sociales de la región.