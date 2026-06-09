Refuerzan controles en puestos camineros del Chaco para hallar a Luciana

La Policía del Chaco se encuentra colaborando activamente en la difusión y búsqueda de Luciana Aylen Barrios Alarcón, de 15 años, reportada como desaparecida en la provincia de Córdoba.

En el marco de las acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad y los organismos de búsqueda de personas, la Policía del Chaco reforzó los controles en los distintos puestos camineros de la provincia tras la activación de un alerta por la desaparición de una adolescente de 15 años, ocurrida en la localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.

La joven fue vista por última vez el pasado 8 de junio y, desde entonces, las autoridades nacionales y provinciales mantienen vigente el operativo de búsqueda. Ante esa situación, la Policía del Chaco recibió la información correspondiente para colaborar con la localización de la menor mediante controles preventivos en rutas, terminales y accesos estratégicos.

Desde la Dirección de Policía Caminera y la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas, destacaron que estos procedimientos permiten ampliar el alcance de la búsqueda, ya que los efectivos realizan tareas de observación, identificación de personas y verificación de vehículos que circulan por los corredores viales de la provincia.

Asimismo, se solicita a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda resultar de utilidad para la investigación, se comunique de manera inmediata con la línea gratuita 134 o con la dependencia policial más cercana.