Fue demorado con más de 80 kilos de carne faenada.

Los efectivos del Departamento Rural de Castelli llevaban a cabo recorridas de prevención de ilìcitos y contravenciones en las rutas y caminos. Alrededor de las 23 recorrían el paraje Los Quirquinchos de la localidad de Miraflores.

En uno de los caminos detuvieron la marcha de un motociclista para su identificación, observaron que transportaba una bolsa de gran tamaño. Al exhibirla descubrieron que se trataba de carne vacuna faenada de la cual el joven no supo dar explicaciones de su procedencia.

Se informó lo hallado a la Fiscalía rural y ambiental, a cargo de la Dra. Noelia Miño, quien dispuso el secuestro del producto cárneo y aprehensión del joven de 26 años por la causa Supuesta Infracción al Artículo 206° del Código Penal Argentino.