SÁENZ PEÑA: Se registró un nuevo fallecimiento por COVID-19

Así se desprende de la información suministrada por el Comité Sanitario de Emergencia llegando la ciudad a 35 fallecimientos desde la llegada primer caso COVID-19 positivo.

Se trata de un paciente de 44 años Sars Cov2 positivo desde el 12 de octubre pasado quien a su vez padecía comorbilidades, Hipertensión arterial, fallece en el hospital local.

