Alejandro Aradas: Es un insulto lo que hacen con las empresas de servicios

El diputado radical, Alejandro Aradas, mostró preocupación por el llamado a audiencias públicas para el aumento de las tarifas de agua y luz, “sin tener ni siquiera establecidos cuántos son los que pagamos los servicios y cuántos no”, sostuvo.

“Aun así van a seguir avanzando con los aumentos que van a ser golpes muy fuertes al bolsillo de los chaqueños que cumplen con el pago de las facturas. Esto va de mal en peor, Secheep no puede ni cambiar un foco porque no tiene. El servicio de Sameep es cada vez peor y a la mitad de la provincia todavía lleva agua en camiones, porque no hay acueducto”, sostuvo.

INSULTO A LOS CHAQUEÑOS

“Es un insulto lo que hacen con las empresas de servicios. Gastaron dinero de los chaqueños en las famosas Secheep combustible y ni el gobierno cargaba en las estaciones de servicios. Otra puesta en escena que nos costó muy caro”, arremetió.

“Hoy pasas por la avenida Sarmiento y ves la estación de servicio de Secheep fundida, sucia, sin funcionar. No podemos permitir este abuso e improvisación del gobierno provincial que quiere un aumento, sin contemplar ni analizar la situación de las empresas”, agregó.

“Primero deberían decirnos cómo se encuentran las empresas, en qué invirtieron, cuántos empleados hay, quiénes pagan la luz y cuántos no, y después recién avanzar en posibles aumentos”, concluyó el diputado radical.

