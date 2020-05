Nueva víctima del coronavirus en Chaco

El último fallecimiento registrado corresponde a un hombre de 66 años, que permanecía internado en el hospital Perrando según confirmaron desde la Dirección de Epidemiología. El paciente tenía comorbilidades.

En tanto, hasta este domingo 24 de mayo se registraron 748 casos positivos de Covid-19 en la provincia. Del total de casos, 314 ya fueron dados de alta.

