El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo 723 nuevos casos de coronavirus y siete muertes en las últimas 24 horas en la Argentina.

Del total de contagiados en Argentina en el último día 494 son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 196 en Buenos Aires, 20 en Chaco, 6 en Córdoba, 5 en Río Negro, 2 Santa Fe y 1 en Neuquén.

“Desde el último reporte emitido, se registraron 4 nuevas muertes. Tres hombres, dos de 96 y 89 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 54 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y una mujer, de 88 años, residente en la provincia de Chaco.

