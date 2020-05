ATE Sáenz Peña acompaña la lucha de los pueblos originarios ante la pandemia del COVID- 19

Desde ATE Sáenz Peña emitieron un comunicado referente al trabajo sindical con representantes de comunidades aborígenes de Sáenz Peña.

El sindicato liderado por el secretario general Ricardo Luna, Angel Chamorro y Hector Kotoff, destacaron las siguientes consideraciones:

Los trabajadores de la salud de pueblos originarios, se organizan en ATE, ante el avance de una nueva pandemia que nos trajo el primer mundo (civilizado) , esta vez en avión y no en barco como en 1492, donde las principales víctimas son nuestras comunidades vulnerables, nos organizamos ante la precarización laboral y la ineficiencia del estado, que con sus políticas sanitarias y sociales, siempre llega tarde.

