En Argentina la pobreza se ubica en el 45%, como consecuencia de la cuarentena

“Es probable que haya aumentado la pobreza 5 o 6 puntos en marzo. Estaremos en 45% de pobreza ya”, aseguró el director del observatorio en una entrevista con Crónica Anunciada, en Futurock.

Salvia afirmó que en esta coyuntura los hogares hoy son más pobres, ya que la actividad económica se encuentra parada por el aislamiento social y preventivo decretado por el Gobierno. “La sociedad va a quedar más empobrecida después de esto”, dijo y añadió que “de esto solo se va a salir con un pacto redistributivo, los sectores concentrados van a tener que entender”.

