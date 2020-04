Este jueves, según informó el portal AviaciónLine.com, la empresa Aerolíneas Argentinas continuará con sus vuelos suspendidos de manera tentativa, al menos hasta el 15 de mayo, para los vuelos de cabotaje, y hasta el 30 del mismo mes para las operaciones internacionales.

Sin embargo, estas fechas estarán sujetas a modificaciones, según lo que establezca el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en los próximos días, cuando anuncie cómo seguirá el aislamiento preventivo y obligatorio.

