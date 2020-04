Sáenz Peña: El Municipio continúa brindando asistencia en las filas de cajeros e instituciones para reforzar la prevención del COVID-19

Con el propósito de evitar aglomeraciones y reforzar la prevención del COVID-19, personal Municipal brinda asistencia en las filas de los cajeros y las distintas instituciones públicas donde la gente concurre para hacer trámites.

Los operativos de prevención se realizan diariamente en todos los cajeros automáticos de la ciudad y en instituciones como Secheep donde la gente concurre para abonar facturas del servicio. En esos lugares se provee de alcohol para la desinfección de manos y se concientiza sobre la importancia de mantener distanciamiento social, usar protector facial y tener en cuenta las distintas medidas de prevención. Además se continúan con los operativos de asistencia en los bancos principalmente para personas mayores reforzando la prevención cuando concurren a cobrar sus haberes.

Estas acciones tienen como único objetivo hacer que se cumpla el distanciamiento social para prevenir la posible transmisión o circulación del virus, resguardando especialmente a las personas mayores, dado que son un grupo de riesgo.

